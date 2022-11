गुजरात में ओवैसी के सामने मोदी-मोदी, मुस्लिम युवाओं के विरोध का मतलब ? Video वायरल

Gujarat

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Gujarat Election 2022: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भारी फजीहत झेलनी पड़ गई है। उनकी एक चुनावी सभा में कुछ मुसलमान युवकों ने ही मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए और ओवैसी को काले झंडे दिखाने लगे। घटना रविवार की है, जब एआईएमआईएम सांसद सूरत में एक रैली में भाषण देने पहुंचे थे। ओवैसी ने मंच से मोदी सरकार को निशाना बनाना शुरू किया था कि उनके खिलाफ ही नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल, गुजरात चुनाव में इस बार मुसलमान वोट के लिए कई पार्टियों में मारामारी मच गई है।

#WATCH | Black flags shown and 'Modi, Modi' slogans raised by some youth at a public meeting addressed by AIMIM MP Asaduddin Owaisi in Gujarat's Surat yesterday pic.twitter.com/qXWzxvUc5V

English summary

Gujarat:Muslim youth showed black flags to Asaduddin Owaisi who came to campaign for AIMIM in Surat. Slogans of Modi-Modi were raised. Three parties claim 11 percent Muslim votes in the state