Gujarat Election 2022: बापू की जन्मभूमि पोरबंदर, किस हाल में है कांग्रेस ?

Gujarat

lekhaka-Ashok kumar sharma

Porbandar Seat: गुजरात विधानसभा चुनाव 2022, मतदान की तारीख 1 दिसम्बर। पोरबंदर भारत का वह राजनीतिक तीर्थस्थल है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता महात्मा गांधी एक बार (1924) कांग्रेस का अध्यक्ष भी बने थे। वे कांग्रेस के प्रेरणाश्रोत थे और आज भी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इस ऐतिहासिक सीट पर चुनावी माहौल क्या है, यह जानना दिलचस्प होगा। भाजपा ने इस सीट पर अपने मौजूदा विधायक बाबूभाई भीमाबाई बोखिरिया को फिर मौका दिया है। कांग्रेस ने भी अपने पुराने नेता और पूर्व विधायक अर्जुन मोडवाडिया को मैदान में उतारा है। आम आदिमी पार्टी ने यहां से जीवन जुंगी को उम्मीदवार बनाया है।

English summary

Porbandar is one of the 182 Legislative Assembly constituencies of Gujarat state in India. It is Bapu's birthplace. Since 2012 MLA from Porbandar is Babubhai Bokhiria of Bharatiya Janata Party.