मतदान के लिए युवक ने शादी का बदला समय, पारंपरिक पोशाक कुर्ता-पाजामा पहनकर पहुंचा वोट डालने

गुजरात में पहले चरण के लिए वोटिंग आज जारी है। यहां पर मतदाताओं के बीच वोटिंग को लेकर जमकर रूझान देखने को मिल रहा है। मताधिकार का प्रयोग किया जा सके, इसलिए एक युवक ने अपनी शादी के समय को ही बदल दिया।

Gujarat

गुजरात में पहले चरण के तहत 89 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, इसलिए जरूरी काम छोड़कर भी पहले मतदान कर रहे हैं। वहीं, एक युवक ने मतदान के लिए अपनी शादी के समय को ही बदल दिया। मतदाता, प्रफुल्लभाई मोरे ने दावा किया कि उन्होंने अपनी शादी को पुनर्निर्धारित किया है, ताकि वह अपना वोट डाल सकें। मोरे ने गुजरात के ताप में मतदान किया। मतदान करने वह हल्दी से ढके पारंपरिक पोशाक कुर्ता-पाजामा पहने हुए पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनकी शादी महाराष्ट्र से होनी है।

मोरे ने सभी से वोट करने की कि अपील

वोट डालने के बाद मेंरे ने सभी मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं सभी से मतदान करने का आग्रह करता हूं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी शादी सुबह होने वाली थी, लेकिन मैंने इसे शाम के लिए रिशेड्यूल किया है। हमें इसके लिए महाराष्ट्र जाना होगा।

