गाजियाबाद में चौथी मंजिल पर रेलिंग से लटककर खिड़की साफ करती दिखी महिला, रोंगते खड़े करने वाला VIDEO वायरल

Ghaziabad

oi-Vinay Saxena

गाजियाबाद, 21 फरवरी: इंटरनेट आम लोगों के खतरनाक स्टंट वीडियो से भरा पड़ा है। ऐसे ही एक खतरनाक वीडियो दिल्ली से सटे जिला गाजियाबाद से सामने आया है। इस वीडियो में एक महिला बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर रेलिंग पर खड़े होकर कांच की खिड़कियों को साफ करती हुई नजर आ रही है। महिला का वीडियो किसी ने मोबाइल से बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने महिला की तलाश कर उसे आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी दी है।

A #woman sacrificed her life to clean the house. Video viral on social media.

a woman came out of the window to clean the window panes. #ghaziabad#DontLookUp #clean #UttarPradesh@ChaudharyParvez 📽️ pic.twitter.com/Z2SknMnLYj