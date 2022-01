Republic Day: क्या है Flag Hoisting और Flag Unfurling का अंतर?

Features

नई दिल्ली, 26 जनवरी। भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है हालांकि कोविड की वजह से इस बार भव्य कार्यक्रम देश में आयोजित नहीं हो रहे हैं। बता दें कि देश में गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के अवसर पर स्कूल-कॉलेजों में कार्यक्रम होते हैं और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। हालांकि अभी कोरोना के कारण बहुत जगहों पर स्कूल-कॉलेज नहीं खुले हैं, ऐसे में लोग वर्चुअल सेलिब्रेशन कर रहे हैं।

January 26 marks the 73rd Republic Day of India. here is the difference between Flag Hoisting and Flag Unfurling. On 15th Aug the flag is HOISTED and unfurled. On 26th Jan, the flag is already up there and is UNFURLED.