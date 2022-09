Navratri 2022: क्यों मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए जरूरी है बदनाम घरों के आंगन की मिट्टी?

Features

नई दिल्ली, 23 सितंबर। शारदीय नवरात्र 26 अक्टूबर यानी कि सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसके लिए पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। इन नौ दिनों में मां के नौ रूपों की पूजा की जाती है। मां का हर रूप शक्ति का पर्याय है लेकिन मां की पूजा का वर्णन तब तक अधूरा है जब तक बंगाल की दुर्गापूजा का जिक्र ना हो। यहां की पूजा तो विश्वप्रसिद्ध है। लोग दूर-दूर से यहां की पूजा में सम्मलित होने के लिए आते हैं।

Navratri 2022 is coming on 26th September. Why the soil of the street-walker 's house is necessary for Durga Pooja? , read details here.