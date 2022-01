Happy National Youth Day 2022: अपनों को भेजें दिल पर असर करने वाले ये सुंदर संदेश

Features

नई दिल्ली, 07 जनवरी। स्वामी विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। । स्वामी जी के जन्मदिन को देश 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप में मनाता है। स्वामी जी के विचार इंसान के दिल में आज भी स्फूर्ति पैदा कर देते हैं। अगर स्वामी जी के विचारों को इंसान अपने जीवन में अपना लें तो बिना निराश हुए वो हर हाल में अपनी मंजिल को पा लेगा।

आज ये युवाओं को विवेकानंद के बताए रास्तों पर चलना बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि आज के युवा ही कल देश के आगे की दिशा का निर्धारण करने वाले हैं इसलिए को तन और मन दोनों से काफी सबल और परिपक्क होने की आवश्यकता है इसलिए इस बार 'राष्ट्रीय युवा दिवस' पर भेजें ये प्रभावशाली संदेश और बदलें लोगों की सोच।

National Youth Day 2022: ये हैं स्वामी विवेकानंद के अनमोल विचार जो बदल देंगे आपका जीवन

The birthday of one of the greatest spiritual leaders Swami Vivekananda on January 12 is celebrated as National Youth Day in India. here is National Youth Day Wishes, quotes, messages, WhatsApp and Facebook status to share with your Near-Dear.