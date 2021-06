Happy Father's Day 2021: आज भी पापा मुझे I Love You नहीं कहते लेकिन...

Features

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 जून। अगर मां जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार, मां बिना जीवन अधूरा है तो पिता बिना अस्तित्व अधूरा। जीवन तो मां से मिल जाता है लेकिन जीवन के थपेड़ो से निपटना तो पिता से ही आता है, जिंदगी की सच्चाई के धरातल पर जब बच्चा चलना शुरू करता है तो उसके कदम कहां पड़े और कहां नहीं.. ये समझाने का काम पिता ही करते हैं। समाज की बंदिशो से अपने बच्चे को निकालने का काम एक पिता ही कर सकता है। पिता अगर पास है तो किसी बच्चे को असुरक्षा नहीं होती है। पिता एक वट वृक्ष है जिसके पास खड़े होकर बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी हो जाती है।

English summary

Father's Day is a day you wish to spend only with your dad, like best pals. Take him out for a drive, go, watch his favourite movie, get him a surprise gift, Papa is Power Of Energy.