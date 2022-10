Cyclone Sitrang: क्या होते हैं साइक्लोन? कौन रखता है इनके विचित्र नाम? जानिए सबकुछ

Features

What is Cyclone: : मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया के बनने की खबर दी है, जो कि चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दिवाली से पहले कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है जिससे त्योहार की रंगत फीकी पड़ सकती है। अगर ये प्रेशर तूफान में तब्दील होता है तो इसका नाम 'सितरंग' होगा, जो कि थाइलैंड की ओर से रखा गया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर 'चक्रवात' या साइक्लोन होता क्या है? ये इतने भयंकर क्यों होते हैं? इनके नाम कौन रखता है और क्यों इनके नाम काफी विचित्र होते हैं? तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

क्या होते हैं साइक्लोन?

वास्तव में साइक्लोन या चक्रवात घूमती हुई वायु राशि है, जो अक्सर काफी खतरनाक होती है। दूर से देखने पर ये अंग्रेजी के U लेटर की तरह नजर आता है। वैसे तो ये लो प्रेशर एरिया होते है जो कि जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय प्रेशर के साथ पैदा होते हैं और जब ये किसी ठंडी चीजों से टकराते हैं तो खतरनाक तूफान में बदल जाते हैं और इस दौरान बहुत तेज बारिश होती है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये राउंड -राउंड यानी गोल-गोल फार्म में मूव करता है। साइक्लोन दो तरह से होते हैं, पहला Tropical cyclone और दूसरा Temperate cyclones।

'हरीकेन' या 'टाइफून'

एक दिलचस्प बात ये है कि Southern गोलार्ध में इसे 'साइक्लोन' या 'चक्रवात' और Northern गोलार्ध में इसे 'हरीकेन' या 'टाइफून' कहते हैं, जबकि मैक्सिको की खाड़ी में इसे 'टारनेडो' कहकर पुकारा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर तूफान का नाम कैसे होता है? तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं विस्तार से।

नाम रखती है विशेष टीम

आपको बता दें कि तूफानों के नाम रखने की एक संस्था बनाई गई है, जो कि सालभर में आने वाले सभी तूफानों का लेखा-जोखा रखती है। साल 1953 से विश्‍व मौसम संगठन ने एक एग्रीमेंट के तहत एक कमेटी बनाई थी लेकिन वो कमेटी भी तूफानों के नाम नहीं रख पा रही थी तो साल 2004 में 8 देशों की एक टीम बनाई गई, जिनके बीच ये सहमति बनी कि वो बारी-बारी से तूफानों का नाम रखेंगे , हालांकि बाद में इस टीम में 13 देश शामिल हो गए।

कौन-कौन से हैं वो 13 देश

भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन।

क्रेजी या क्लिकिंग शब्दों का इस्तेमाल

ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं जो कि बारी-बारी से तूफानों के नाम रखते हैं। एक सवाल और भी है कि चक्रवातों के नाम महिलाओं के ही नाम पर क्यों रखे जाते हैं तो ऐसा नहीं है, तूफानों के नाम अब पुरुषों के नाम पर भी रखे जाने लगे हैं। लोगों के दिमाग से नाम मिस ना हो इसलिए तूफानों के नाम के लिए क्रेजी या क्लिकिंग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।

English summary

Cyclone Sitrang is likely to be formed over the Bay of Bengal by October 23. know everything about Cyclone here.