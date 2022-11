कभी 23 सेंटीमीटर के धागे पर राष्ट्रगान तो कभी नाखून बराबर हनुमान चालीसा, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं अतुल के नाम

Farrukhabad

माइक्रो आर्ट एक ऐसी आर्ट है जिसमे अपनी सारी कल्पनाओं को एक छोटे से रूप में उतर देता है। अगर आपको मक्खी फिल्म याद हो तो उसमे अभीनेत्री के प्रोफेशन को देखिए। माइक्रो आर्टिस्ट बनने के लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है, हर माइक्रो आर्टिस्ट अपनी सोच और कल्पना के बल पर बड़ी से बड़ी चीज़ों को छोटे रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें उपयोग किये जाने वाले टूल्स भी वह खुद ही बनता हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक ऐसा ही माइक्रो आर्टिस्ट रहता है जिसने अपने इस हुनर का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23 सेंटीमीटर के धागे पर पूरा राष्ट्रगीत वंदे मातरम हाथों से लिखकर डाला। इनका अतुल कश्यप नाम के इस आर्टिस्ट को इंडिया बुक ऑफ रिकॉ‌र्ड्स में भी जगह मिली है।

up news Sometimes the national anthem on a thread of 23 cm and sometimes Hanuman Chalisa as nails many world records are in the name of Atul