Bappi Lahiri: जानिए 'बप्पी दा' क्यों पहनते थे बहुत सारा सोना?

नई दिल्ली, 16 फरवरी। बुधवार की सुबह देशवासियों के लिए दुखद खबर लेकर आई, आज मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बुधवार सुबह मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो लंबे वक्त से स्वास्थ्य परेशानियों से जूझ रहे थे। उनके जाने से फिल्मी कैनवस सूना हो गया है,बॉलीवुड में शोक की लहर है।आपको बता दें कि देश को इंडो-पॉप से रूबरू कराने वाले बप्पी लहरी का हर गीत लोगों के दिलों में उल्लास और जोश भर देता है।

"Shri Bappi Lahiri Ji’s music was all-encompassing, beautifully expressing diverse emotions. People across generations could relate to his works. Saddened by his demise," the PM tweets pic.twitter.com/2jICoWSP40

Veteran singer and music composer Bappi Lahiri passed away,Bappi Da once told in an interview that he did not wear so much gold for show off, but he was very much inspired by American pop star Elvis Presley.