मानवीय संवेदनाओं को उकेरने वाली है सुजीत वर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म ‘कलयुग के राम’

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 10 जून: 'बिटिया छठी माई के' और 'लाडो' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके चर्चित निर्देशक सुजीत वर्मा अब फिल्म 'कलयुग के राम' लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म गरीबी और मानवीय संवेदनाओं को उकेरने वाली फिल्म है। निर्देशक सुजीत वर्मा ने खुद फिल्म के कंटेंट प्रधान होने का दावा किया है। फिल्म को लेकर सुजीत वर्मा ने बताया कि हमारी फिल्म की कहानी एक रिक्शा वाले के परिवार और पति-पत्नी के बीच के संबंधों पर आधारित है।

English summary

The shooting of film 'Kalyug Ke Ram' has started. The film is being made under the banner of Desi Lota Enterprises and RVS production.