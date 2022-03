The Kashmir Files: JNU विवाद को फिल्म में घसीटा गया? बोले अनुपम खेर- 'टुकड़े-टुकड़े गैंग आया कहां से?'

Entertainment

नई दिल्ली, 15 मार्च। फिल्म The Kashmir Files में साल 1990 में हुए हिंदुओं के नरसंहार को फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने जिस तरह से पर्दे पर उतारा है, उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। आज तक उस दर्दनाक सच के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, ना तो तब की सरकार ने और ना ही तब की मीडिया ने इस दर्द के बारे में पूरा सच लोगों को बताया लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इस कड़वी सच्चाई को लोगों के सामने रखने की हिम्मत की और वो अपनी मेहनत में सफल भी दिख रहे हैं।

Anupam Kher speaks about JNU controversy surrounding The Kashmir Files. 'why was JNU dragged into the film?", Responding to this Anupam Kher Told that People don't want to know the truth, the truth is we have changed the name of the university,Where does the word Tukde Tukde gang come from?.