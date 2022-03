अनुपम खेर की पूजा करने रोज घर पहुंच जाते हैं ये पंडित, एक्टर ने पिता को समर्पित की The Kashmir Files

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 31 मार्च। तमाम आलोचनाओं और विवादों के बाद भी फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म The Kashmir Files ने बॉक्सऑफिस पर इतिहास रच दिया है। लो बजट की इस फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस पर 236 करोड़ की कमाई कर ली है तो वहीं दूसरी ओर फिल्म को लेकर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस, आप समेत कई विरोधी दलों ने फिल्म को बीजेपी का प्रोपोगंडा करार दिया है और फिल्म को मुस्लिम विरोधी बता दिया है तो वहीं फिल्म में अहम रोल निभाने वाले दिग्गज नेता अनुपम खेर पर भी उंगली उठा रहे हैं।

My last pic with my father #PushkarNath Ji. The simplest soul on earth. Touched everyone’s life with his kindness. An ordinary man. But an extraordinary father. He longed to go to Kashmir but couldn’t! My performance in #TheKashmirFiles is dedicated to him.🙏💔 #KashmiriHindu pic.twitter.com/GG2OhtSgQ2

English summary

Anupam Kher has shared a video to show how priests visit his house in every 3-4 days to perform a puja for him after The Kashmir Files. My performance in this film is dedicated to my father he said. here is his post, please have a look.