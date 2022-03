'चुनौती दी तो..' कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने पत्र शेयर कर बताया, कैसे 1990 में कश्मीरी पंडित को मिली थी धमकी

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 17 मार्च: 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री इन दिनों अपनी फिल्म और बयानों को लेकर चर्चा में हैं। निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हमेशा अपनी बात बिना किसी फिल्टर के रखते हैं, वह बिना रुके अपने विचार व्यक्त करना पसंद करते हैं, उनकी इसी निडरता के गुण उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' में भी देखने को मिली है। जिसको लेकर देशभर में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की तारीफ हो रही है। 'द कश्मीर फाइल्स' सिनेमाघरों में तबाही मचा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है और नए मानक स्थापित कर रहा है। वहीं विवेक अपने सोशल मीडिया से भी जागरूकता फैलाते रहते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पत्र साझा किया है, इस पत्र को कश्मीरी पंडित 1990 में धमकी देने के लिए भेजा गया था।

Thank you @PMOIndia @narendramodi ji for reminding everyone about India’s greatest value - The Truth. This is the TRUTH of Kashmir. If someone disputes this, I can present 1000s of original documents like this.

सत्यमेव जयते। pic.twitter.com/amjHw78FJh