The Kashmir Files: होली के दिन विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, आमिर खान के 'दंगल' को पछाड़ा

oi-Bavita Jha

मुंबई, 19 मार्च। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके साथ हुए अत्याचार पर बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहा है। लगातार दूसरे हफ्ते फिल्म बपंर कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई एक हफ्ते बाद भी बढ़ती ही जा रही है। फिल्म ने 8वें दिन कमाई के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जहां फिल्म रिलीज के सातवें दिन 100 करोड़ के कल्ब में शामिल हो गई तो वहीं 8वें दिन होली के बावजूद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की रेस में आगे निकल गई है।

सनी देओल ने 'द कश्मीर फाइल' पर क्या कहा कि निशाने पर आ गए?

#TheKashmirFiles highlights...

⭐ Records its HIGHEST *single day total* on [second] Fri [₹ 19.15 cr]

⭐ Will comfortably cross ₹ 150 cr in Weekend 2

⭐ Advance bookings for [second] Sat and Sun are PHENOMENAL

⭐ Being dubbed in #Tamil, #Telugu, #Kannada and #Malayalam pic.twitter.com/QIfBj7kmcB