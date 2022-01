कोरोना की वजह से टली एक और फिल्म, 7 जनवरी को होनी थी रिलीज

Entertainment

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, जनवरी 01। कोरोना की तीसरी लहर का असर अब पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हो गया है। पहले तो फिल्म स्टार का कोरोना संक्रमित होना और अब फिल्मों की रिलीज का टलना शुरू हो गया है। इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर एसएस राजमौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR (राइज, रोर, रिवॉल्ट) की रिलीज को टाल दिया गया है। ये फिल्म 7 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से इसे टाल दिया गया है।

Keeping the best interests of all the involved parties in mind, we are forced to postpone our film. Our sincere thanks to all the fans and audience for their unconditional love. #RRRPostponed #RRRMovie pic.twitter.com/JlYsgNwpUO