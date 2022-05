Video: निधन के कुछ घंटे पहले KK ने लाइव मंच पर किया था परफॉर्म, कहां पता था ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट बन जाएगा

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

कोलकाता, 01 जून: बॉलीवुड के मशहूर बैंकग्राउंड सिंगर कृष्णकुमार कुनाथ, जो केके के नाम से फेम हैं, उनकी मंगलवार की रात निधन हो गई। पिछले तीन दशकों में भारतीय संगीत प्रेमियों को कई हिट फिल्में देने वाले गायक केके का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार को कोलकाता में नजरूल मंच में एक परफॉर्मेंस, दिया और बाद में अपने होटल गए जहां वह बीमार पड़ गए। उन्हें अस्पताल लाया गया जहां उन्हे मृत घोषित कर दिया गया है। अब केके ने जिस कोलकाता में नजरूल मंच पर परफॉर्मेंस किया था, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

#WATCH | Singer KK died hours after a concert in Kolkata on May 31st. The auditorium shares visuals of the event held some hours ago. KK was known for songs like 'Pal' and 'Yaaron'. He was brought dead to the CMRI, the hospital told.

Video source: Najrul Manch FB page pic.twitter.com/YiG64Cs9nP