Sidharth Shukla RIP: लगातार दो साल से 'मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑन TV' थे सिद्धार्थ, कहा था-'किसी से आशा नहीं...'

मुंबई, 02 सितंबर। आज टीवी की दुनिया से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जिस पर किसी को भी विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। गुरुवार को टीवी की दुनिया के बड़े नाम सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 'Balika Vadhu' शो के शिव बनकर लोगों के दिलों के धड़काने वाले 'बिग बॉस 13' के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला इस तरह से दुनिया को अलविदा कह देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। मालूम हो कि गुरुवार को मुंबई के कूपर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। कहा जा रहा है कि मात्र 40 वर्ष के सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनको अस्पताल लाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है।

Sidharth Shukla Passed Away Today. He was The Times Most Desirable Man on Television 2020. After This he said-Honestly, I don’t expect anything.