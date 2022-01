मिस्र के ट्रैवल एजेंट को शाहरुख ने भेजा तोहफा, जानिए क्या है वजह?

Entertainment

oi-Ankur Singh

मुंबई, 23 जनवरी। बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान को उनके फैंस यूं ही नहीं किंग खान बुलाते हैं, इसके पीछे शाहरुख खान की दरियादिली और लोगों की हर संभव मदद करने की लालसा है। यूं तो शाहरुख बड़े पर्दे पर अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं और हर कोई उनका फैन हो जाता है। लेकिन बड़े पर्दे से इतर भी शाहरुख खान दिल के बादशाह हैं और अपने फैंस का पूरा खयाल रखते हैं। दरअसल हाल ही में एक खबर वायरल हुई थी जिसमे मिश्र के एक ट्रैवेल एजेंट ने भारतीय महिला से बिना टिकट के पैसे लिए उनका टिकट बुक कर दिया क्योंकि वह शाहरुख खान के देश से हैं।

A very happy ending to this story. 3 photos signed by SRK arrived today, one with the nicest message for the Egyptian travel agent, one for his daughter & one for mine @Ketaki_Varma 🥰🥰 Thanks @pooja_dadlani for getting in touch & of course to 👑 @iamsrk for the gracious gesture https://t.co/lYd431dBUq pic.twitter.com/Rhn1ocQlbo

Needed to transfer money to a travel agent in Egypt. Was having problems with the transfer. He said: you are from the country of @iamsrk. I trust you. I will make the booking, you pay me later. For anywhere else, I wouldn't do this. But anything for @iamsrk. & he did!#SRK is 👑