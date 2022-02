ऋतिक के परिवार के साथ सबा की लंच डेट, चाचा रोशन ने शेयर की तस्वीर , लगने लगीं अटकलें

Entertainment

मुंबई, 21 फरवरी। बॉलीवुड सुपरस्टार और हैंडसम हंक ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं। ऐसी खबरें हैं कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सबा आजाद को डेट कर रहे हैं। दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जा रहा है। हालांकि ऋतिक और सबा की ओर से इस बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं गया है लेकिन जिस तरह से दोनों को साथ देखा जा रहा है, वो इशारा यही कर रहा है कि दोनों एक-दूसरे के काफी करीब है।

English summary

Hrithik Roshan and his rumoured girlfriend Saba Azad enjoyed the Sunday lunch with his family. here is pictures, please have a look.