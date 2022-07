क्या मां बनने के बाद खत्म हो जाएगा आलिया भट्ट का करियर? रणबीर कपूर ने कही ये बड़ी बात...

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 11 जुलाई: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस वक्त अपने करियर की बुलंदियों पर हैं। एक्ट्रेस ने बीते कुछ समय में ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। साथ ही आलिया अपनी शानदार एक्टिंग से फैंस के दिलों पर राज करती हैं। रणबीर कपूर की बात की जाए, तो एक्टर अब अपनी 'ब्रह्मास्त्र' फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक्टर के साथ उनकी पत्नी आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। यही वो फिल्म है, जहां से आलिया और रणबीर को एक-दूसरे से प्यार हुआ था। अब कपल की शादी भी हो चुकी है और शादी के तीन महीने बाद अब आलिया मां भी बनने जा रही हैं। ऐसे में तमाम तरह के उठते सवालों में एक सवाल ये भी है कि क्या आलिया मां बनने के बाद काम करेंगीं? पत्नी के करियर को लेकर अब रणबीर कपूर ने बड़ी बात कही है।

English summary

Alia and Ranbir fell in love with each other from film 'Brahmastra'. Now Alia is going to be mom after marriage. In such situation, Ranbir Kapoor has spoken about his wife's career.