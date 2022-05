लव रंजन की अगली फिल्म में नजर आएंगे रणबीर और श्रद्धा, फिल्म की शूटिंग में हो रही देरी

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 26 मई : बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर जल्दी ही लव रंजन की अगली फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि रणबीर और श्रद्धा मुंबई का अपना शेड्यूल पूरा करने के बाद इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए जल्द ही विदेश रवाना होने वाले हैं। इससे पहले कोरोना के चलते फिल्म की इंटरनेशनल लोकेशन पर शूटिंग नहीं हो पाई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर और श्रद्धा कपूर जल्द ही अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश रवाना होने वाले हैं। इसके साथ इससे पहले दोनों को मुंबई के चित्रकूट ग्राउंड में फिल्म की शूटिंग करते हुए देखा गया था। इन दोनों एक्टर्स के अलावा बोनी कपूर और डिंपल कपाड़िया को भी ग्राउंड में देखा जा चुका है।

इससे पहले फिल्म की शूटिंग में देरी की बातें भी की जा रहीं थीं। ऐसा माना जा रहा था कि सेट पर कई स्टार्स को वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। यही कारण है कि फिल्म की शूटिंग में देरी हुई। इतना ही नहीं, फिल्म को बनाने में भी कई तरह की मुश्किलें सामने आ रहीं थीं। इसका एक कारण कोरोना भी माना जा रहा है। कोरोना के चलते फिल्म की इंटरनेशनल लोकेशन पर शूटिंग नहीं हो पाई थी।

बताते चलें कि प्रोड्यूसर बोनी कपूर इस फिल्म से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले वे अनिल कपूर की फिल्म 'एके vs एके' में अनुराग कश्यप के साथ भी नजर आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक लव रंजन की इस फिल्म का फिलहाल कोई नाम नहीं रखा गया है। लेकिन उम्मीद है कि यह जोड़ी दर्शकों के दिलों में खासा जगह बनाने में जरूर कामयाब होगी।

ये भी पढ़ें : Kareena Kapoor को शूटिंग के दौरान मिली स्कूल की दोस्त, वायरल हुई थ्रोबैक तस्वीर

English summary

Ranbir kapoor and Shraddha Kapoor’s shoot for the next film is still in the process. According to the report, Ranbir and Shraddha Kapoor are soon going to leave abroad for the shooting of their film. Apart from these two actors, Boney Kapoor and Dimple Kapadia have also been seen in the ground.