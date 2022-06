IIFA 2022: हाई हील्स में फिसलीं राखी सावंत, ब्वॉयफ्रेंड आदिल ने ऐसे संभाला

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 5 जून: आईफा (IIFA) 2022 का आगाज हो चुका है। इसके साथ ही अवॉर्ड शो की स्टडेड नाइट को बी-टाउन के एक से बढ़कर एक दिग्गज सितारों ने हसीन बनाया। आईफा के ग्रीन कारपेट पर नोरा फतेही से लेकर सारा अली खान और दिव्या खोसला कुमार समेत कई सेलेब्स नजर आए। इन्हीं में एक सेलेब रहीं राखी सावंत। राखी जहां भी जाती हैं, अपने अंदाज से खूब सुर्खियां बटोरती हैं। आईफा के ग्रीन कारपेट पर भी राखी पैंट और ऑफ शोल्डर टॉप में नजर आईं और पैप्स को पोज देती दिखीं। मगर इसी दौरान राखी के साथ कुछ ऐसा हो गया, जिसके चलते उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

English summary

In a video Rakhi Sawant can be seen walking on the green carpet, in which her balance gets disturbed while walking and she falls down. Then Rakhi’s boyfriend Adil grabs her hand and saves her.