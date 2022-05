Anand Remake : बड़े पर्दे पर फिर चढ़ेगा बाबूमोशाय का जादू, फिल्म ‘आनंद’ का बनेगा रीमेक

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 19 मई: पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के तो सभी दीवानें हैं. ओल्ड इस गोल्ड की कहावत पर खरा उतरने वाली यह फिल्में दर्शकों की आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकतीं, फिर चाहें इन फिल्मों के गानें हों या डायलॉग। साल 1971 में आई मशहूर फिल्म 'आनंद' की यादें आज तक ताजा हैं। ऐसे में पुरानी फिल्मों व राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे उम्दा कलाकारों के दीवानों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां! एक बार फिर बड़े पर्दे पर दर्शक 'आनंद' फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे।

खबरों के मुताबिक हिंदी सिनेमा के उम्दा कलाकार और दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'आनंद' का रीमेक बनाया जा रहा है। हालांकि फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है लेकिन जल्द ही यह दर्शकों के बीच बड़े पर्दे पर होगी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की यह फिल्म साल 1971 में आई थी। ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को वैसे तो 51 साल हो चुके हैं लेकिन यह अब भी दर्शकों की यादों में ताजा है।

फिल्म 'आनंद' इतिहास की सबसे बेहतरीन और पसंदीदा फिल्मों में से एक है। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में अपने अभिनय से सबको अपना दीवाना बना दिया था। फिल्म के गानों की बात की जाए, तो आज भी लोग इसके गानों को सुनना काफी पसंद करते हैं। फिल्म में अपने किरदार से जान डालने वाले राजेश खन्ना को आज भी लोग मूवी देखकर याद किया करते हैं।

यह फिल्म अपने बेहतरीन डॉयलॉग्स के लिए भी फेमस है। इस फिल्म के सभी डॉयलॉग गुलजार ने लिखे थे. इस फिल्म के सबसे फेमस डॉयलॉग लोगों की जुबान पर आज भी चढ़े हुए हैं- 'बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं।' 'मौत तो एक पल है।' 'आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं।'

बता दें कि प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी के पोते समीर राज सिप्पी और विक्रम खखर इसका रीमेक बना रहे हैं। हालांकि फिल्म की शूटिंग से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आनंद फिल्म के रीमेक को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने ट्वीट किया- आनंद के रीमेक की आधिकारिक घोषणा.. #Anand-#राजेश खन्ना और #अमिताभ बच्चन अभिनीत सबसे प्रतिष्ठित फिल्मो में से एक, #ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित- मूल निर्माता द्वारा बनाई जाएगी- #एनसीसिपी के पोते #समीरराजसिप्पी- निर्माता #विक्रमखाखर के साथ।

OFFICIAL REMAKE OF 'ANAND' ANNOUNCED... #Anand - one of the most iconic films starring #RajeshKhanna and #AmitabhBachchan , directed by #HrishikeshMukherjee - will be remade by the original producer - #NCSippy ’s grandson #SameerRajSippy - along with producer #VikramKhakhar . pic.twitter.com/DdhxZrRXDz

आपको बता दें कि 'आनंद' फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। यह फिल्म कैंसर के मरीज पर आधारित है, जिसमें राजेश खन्ना ने कैंसर के मरीज का रोल प्ले किया है। वहीं अमिताभ बच्चन की बात करें तो वे फिल्म में डॉक्टर के किरदार में दिखाई दिए। फिल्म में दिखाया गया था कि इतनी गंभीर बीमारी होते हुए भी राजेश खन्ना अपनी जिंदगी बिंदास तरीके से जीते हैं।

ये भी पढें : Ashram 3 Trailer : क्या इस बार फूटेगा 'बाबा निराला' के पाप का घड़ा, सामने आई रिलीज डेट

English summary

Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna's film Anand is going to be remake. The film is currently in its scripting stage. The songs of Anand are the best. Also, the dialogues of this film are quite famous even today.