नोरा फतेही जिम में परफेक्ट बॉडी फलॉन्ट करती आईं नजर, Video देख फैंस बोले- सारा पैसा वसूल..

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 11 सितंबर। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस इन दिनों सोशल मीडिया के माध्‍यम से अपने फैंस की अटेंशन पाती रहती हैं। इन्‍हीं एक्‍ट्रेस में नोरा फतेही भी शामिल हैं। नोरा फतेही अपने डांस के अलावा अपने बिदांस फिगर और फिटनेस के लिए फैंस के बीच पसंद की जाती है। नोरा की खूबसूरती के साथ उनके फिट फिगर के लाखों दीवानें हैं। नोरा फतेही ने हाल ही में एक जिम वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

English summary

Nora Fatehi was seen doing perfect body flaunt in the gym, watching the video, fans said - all the money is worth...