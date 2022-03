Entertainment

नई दिल्‍ली, 05 मार्च । कंगना रनौत के रियालिटी शो लॉकअप ने आते ही तहलका मचा दिया है। कंगना के इस शो जिसमें कई विवादिन हस्तियां लॉकअप की चाहरदीवारी में बंद हैं, वो शो खूब पसंद किया जा रहा है। इस लॉकअप का हिस्‍सा स्‍टैंडअप कॉमेटउी करने मुन्‍नवर फारुकी भी हैं। जिन्‍हें यहां लॉकअप में असली जेल में बिताए दिन याद आ गए हैं।

Munnawar Farooqui remembered the days spent in real jail in Kangana Ranaut's lock upp, this work had to be done in the cold