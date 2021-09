Mumbai: कौन हैं आत्महत्या की कोशिश करने वाले Ex Mr India मनोज पाटिल?

Entertainment

मुबंई, 16 सितंबर। साल 2016 में 'मिस्टर इंडिया' का खिताब जीत चुके बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल ने कल रात खुद को खत्म करने की कोशिश की है। उन्होंने सोने से पहले नींद की खूब सारी दवाईयां खा लीं , जिसके बाद उन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने गोलियां खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने फिल्म एक्टर-इंफ्लुएंसर साहिल खान को अपनी मौत की वजह बताया है।

Former Mr India contest winner Manoj Patil allegedly tried to commit suicide by consuming sleeping pills at his residence in suburban Oshiwara in the wee hours on Thursday, police said. Read Profile.