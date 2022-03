Entertainment

नई दिल्‍ली, 22 मार्च। बिग बॉस 8 की पूर्व प्रतियोगी और मॉडल डिंपी गांगुली ने अपनी तीसरी बार मां बनने जा रही हैं। इंस्टाग्राम पर उन्‍होंने अपनी प्रेंगनेंसी की खरब शेयर करते हुए अपने दो बच्चों - बेटी रीना और बेटे आर्यन के साथ एक तस्वीर शेयर की है। डिंपी ने राहुल महाजन से 2015 में बिजनेसमैन रोहित रॉय से शादी कर ली थी।

Model Dimpy Ganguly, who was a part of Bigg Boss 8, is going to become a mother for the third time