Koffee With Karan 7: टाइगर का खुलासा-'पब्लिक में नहीं पहनता अंडरवियर, पार्टनर को भेजी हैं गंदी तस्वीरें'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 05 सितंबर। इन दिनों बॉलीवुड के हॉट एक्टर टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि उनका और अभिनेत्री दिशा पाटनी का ब्रेकअप हो गया है, हालांकि इस ब्रेकअप की वजह का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन हाल ही में अभिनेत्री कृति सेनन संग करण जौहर के लोकप्रिय, बोल्ड लेकिन विवादित शो Koffee With Karan 7 में पहुंचे टाइगर श्रॉफ ने अपने जीवन से रिलेटड कुछ ऐसी बातें लोगों को बताई, जिसे सुनकर करण और कृति के तो होश उड़े ही, सोशल मीडिया पर लोग टाइगर को लेकर हैरानी जाहिर कर रहे हैं।

English summary

Tiger Shroff reveals- 'he Does not wear underwear in public, has sent dirty pictures to partner' on Koffee With Karan 7. here is details.