जब रश्मिका को महंगा पड़ा KGF स्टार Yash को शोऑफ बताना, पोस्ट कर मांगी माफी

बेंगलुरु, 26 मई : हाल ही में आई 'केजीएफ 2' फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले यश ने अपने किरदार से करोड़ों दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। फिल्म ने कन्नड़ स्टार यश की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर वे रिकॉर्ड स्मेशर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुए। फिल्म के बाद से यश की फैन फॉलोइंग पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में साउथ की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के बयान एक बयान ने यश के फैंस को काफी भड़का दिया था और रश्मिका को जबरदस्त ट्रोल का शिकार भी होना पड़ा।

At the interview, the question posted on Rashmika was, ‘who according to you, is the Mr. Showoff in Kannada film industry?’ she said it was Yash. After that Yash fans got angered on the actress.