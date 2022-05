बर्थडे पर हुई केरल की फेमस एक्ट्रेस Sahana की मौत, शौहर पर लगा हत्या का आरोप

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

तिरुवनंतपुरम, 18 मई: साउथ इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं, दरअसल केरल की फेमस मॉडल सहाना की बीते दिनों मौत हो गई है| 21 साल की सहाना के जन्मदिन के मौके पर ही उनका शव खिड़की से लटकता हुआ पाया गया| मॉडल की मौत का कारण घरेलू हिंसा बताया जा रहा है| एक्ट्रेस के परिजनों ने हत्या का शक जताया है, हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है|

जानकारी के मुताबिक सहाना की शादी तकरीबन डेढ़ साल पहले सज्जाद से हुई थी| सज्जाद की नौकरी कतर में थी लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ समय से सज्जाद बेरोजगार है और भारत में ही हैं|

सहाना के करियर की बात करें तो 21 साल की सहाना के करियर की शुरुआत ऐड से हुई थी| उन्होंने ज्वैलरी ऐड में भी काम किया था| साथ ही कुछ तमिल व मलियालम फिल्में भी बनाईं थीं| इसके अलावा सहाना ने jolly Bastian निर्देशित फिल्म में भी काम किया है, जो कि अभी रिलीज नहीं हुई है|

फैंस को लगा झटकाः

सहाना की मौत से फैंस गमगीन हो गए हैं| सहाना की अचानक मौत ने सबको सदमे में डाल दिया है| उनके फैंस सहाना के लिए इमोशनल पोस्ट भी लिख रहे हैं| इसका साथ ही सहाना का पूरा परिवार भी सदमे में है|

पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक सहाना के परिवार ने उनके पति पर हत्या का आरोप लगाया है| उन्होंने मामले की वजह घरेलू हिंसा को बताया है| पलिस ने शज्जाद को हिरासत में ले लिया है साथ ही पूछताछ भी जारी है|

बताते चलें कि बीते कुछ दिनों से साउथ सिनेमा इंडस्ट्री से बुरी खबरें आ रही हैं| हाल ही में कन्नड़ एक्ट्रेस चेतना राज का भी निधन हुआ है|

चेतना राज भी मात्र 21 साल की थीं| बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के दौरान उनका निधन हो गया था|

ये भी पढ़ें: साउथ इंडियन एक्ट्रेस चेतना राज की प्लास्टिक सर्जरी के बाद हुई मौत, 21 की उम्र करा रही थीं 'फैट फ्री' सर्जरी

English summary

Malyalam actress sahana was found dead at her home. She was married to sajjad around one and half years ago. Police is interrogating Sahana's husband regarding the matter.