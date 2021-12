दिल्ली: सिनेमाघर बंद होने से फिल्म इंडस्ट्री को लगा झटका, करण जौहर ने सीएम केजरीवाल से की ये अपील

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 31 दिसंबर। देशभर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों ने अपने यहां कोविड नियमों को और सख्त कर दिया है। इसका असर सिनेमा और टीवी जगत पर भी देखने को मिला है, निर्माताओं को अपने कई प्रोजेक्ट्स कोरोना के चलते रोकने पड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। दिल्ली में सिनेमाघरों को फिर से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते कई फिल्में अब डब्बे में बंद हो गई हैं।

इस बीच फिल्म निर्माता करण जौहर ने अब दिल्ली सरकार से ट्वीट कर सिनेमाघरों को फिर से खोलने का अनुरोध किया है। गुरुवार को करण ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल को टैग करते हुए एक ट्वीट में ये अपील की। बता दें कि कोरोना के चलते दिल्ली में 'येलो' अलर्ट जारी किया गया हैं, बीते मंगलवार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों और जिमों को बंद करने की घोषणा की थी। अब करण जौहर ने सीएम केजरीवाल से सिनेमाघरों को फिर से खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

We urge the Delhi Government to allow cinemas to operate. Cinemas are equipped with better ability to ensure a hygienic environment while maintaining social distancing norms as compared to other out-of-home settings. @LtGovDelhi @ArvindKejriwal @OfficeOfDyCM #cinemasaresafe