सड़कों पर चलने वाले कपिल शर्मा ने पहली बार HOT हसीनाओं संग किया रैंप वॉक, Video देखकर हंस पड़ेंगे आप

नई दिल्ली, 22 अगस्त। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपने रैंपवॉक को लेकर सुर्खियों में हैं, दरअसल कपिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रैंप पर बड़े ही फनी अंदाज में पोज देते दिख रहे हैं, कपिल को वो रूप देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाएगा।

Kapil Sharma walked the ramp for the first time ever, and here's how it went. Watch Kapil's video here. its really funny.