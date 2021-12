TMKOC: क्या दया बेन के बाद जेठालाल भी कहने वाले हैं शो को अलविदा ? जानिए क्या है सच

Entertainment

oi-Anuj Shrivastava

नई दिल्ली, 30 दिसंबर: टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) शो काफी सालों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है। जैसे- जैसे साल बीते वैसे वैसे काफी नए किरदारों की शो में एंट्री हुई लेकिन शो की जान कहे जाने वाले जेठालाल यानी की दिलीप जोशी (Dilip Joshi) पहले ही दिन से दर्शकों को हंसाते आए। उनके किरदार जेठालाल को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उनके नाम के कई मीम पेज बने हुए हैं जिन्हें उनके फैंस हैंडल करते हैं। ऐसे में अब उनके शो छोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं।

English summary

Jethalal going to say goodbye to the TMKOC show after Daya Ben know what is the truth