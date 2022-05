Entertainment

मुंबई, 07 मई: टीवी एक्‍ट्रेस श्‍वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बनी रहती हैं। एक नए इंटरव्‍यू में उनसे पूछा कि क्या यह उचित होगा यदि माता-पिता उसकी एक्‍ट्रेस मां श्वेता तिवारी की तरह, 'अपनी बेटी को कुछ नहीं देते'? एक्‍ट्रेस और मॉडल पलक तिवारी ने भाई-भतीजावाद की बहस में हिस्‍सा लेते हुए इसका जवाब देते हुए कहा माता-पिता अपने बच्चों के जीवन को आरामदायक बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कहा कि यह माता-पिता का अधिकार है कि वे अपने बच्चों को प्रदान करें।

English summary

Is it true that mother Shweta Tiwari did not give anything to her daughter, know what Palak Tiwari gave