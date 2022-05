कैसे हुई KK की मौत: सिंगर ने एक घंटे तक किया परफॉर्म, होटल में बिगड़ी तबीयत, जानिए कैसे हुआ ये सब

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

कोलकाता, 01 जून: बॉलीवुड के मशहूर गायक कृष्णकुमार कुनाथ, जिन्हें केके के नाम से जाना जाता है, का 53 वर्ष की आयु में कोलकाता में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कथित तौर पर कोलकाता के नजरूल मंच में एक संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन के दौरान केके को अस्वस्थ महसूस हुआ। जिसके बाद केके कोलकाता के एस्प्लेनेड में अपने होटल लौट आया, जहां उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। उन्हें रात करीब साढ़े दस बजे कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएमआरआई) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

How, when and where KK died: Singer performed for an hour all you need to know