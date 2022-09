Ganesh Puja 2022: मनीष पॉल की वायरल हुई बेटी संग फोटो, हैरान लोग बोले-'क्या बचपन में हुई थी इसकी शादी?'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 02 सितंबर। पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूम-धूम से मनाया गया है। इस दौरान कई सेलिब्रेटियों ने अपने घर में बप्पा की स्थापना भी की थी औैर उसके बाद उनका विसर्जन भी किया। टीवी के मशहूर होस्ट और अभिनेता मनीष पॉल के भी घर गणपति विराजे थे। मनीष और उनके पूरे परिवार ने बड़े ही जोश के साथ भगवान गणेश का स्वागत अपने घर पर किया था। इस दौरान कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं।

English summary

The photo with Manish Paul's daughter went viral during Ganesh Puja, People were surprised, said - was it married in childhood?. Here is pictures, please have a look.