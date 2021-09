Manoj Patil row: आयशा ने साहिल खान को कहा था-'गे', सामने आई थीं अश्लील तस्वीरें, पढ़े प्रोफाइल

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 16 सितंबर। आज सुबह मायानगरी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। पूर्व 'मिस्टर इंडिया' मनोज पाटिल ने कल देर रात खुद को मारने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक कल सोने से पहले मनोज पाटिल ने खूब सारी नींद की दवा खा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। आत्महत्या का कदम उठाने से पहले मनोज पाटिल ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने एक्टर साहिल खान पर आरोप लगाया है कि उनके कारण वो मरने जा रहे हैं।

English summary

Former Mr India contest winner Manoj Patil allegedly tried to self-destruction because of Actor Sahil Khan. In 2009, Ayesha Shroff said that Sahil Khan is gay, he is dirty man. here is actor profile.