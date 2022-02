कार्तिक आर्यन की मां ने जीती कैंसर से जंग, भावुक एक्टर ने कहा-'मेरी मां Real Fighter'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 25 फरवरी। बॉलीवुड के डैशिंग स्टार कार्तिक आर्यन का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है। इस वीडियो में कार्तिक अपनी मम्मी के बारे में बातें कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहली बार ये बात लोगों से कहीं कि 'उनकी मां पिछले चार साल से ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थीं लेकिन ईश्नर की कृपा, डॉक्टरों की मदद और मां की दृढ़ इच्छाशक्ति से वो आज पूरी तरह से ठीक हो गई हैं।' उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जो कि किसी प्रोग्राम का है , जिसमें कार्तिक की मां माला तिवारी स्टेज पर कुछ लोगों के साथ डांस करती नजर आ रही हैं।

English summary

Emotional Kartik Aaryan told- 'My Mom fought the battle against cancer and WON, here is his post and Video, please have a look.