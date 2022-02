बहुत बदल गई है बॉलीवुड की 'दामिनी', मीनाक्षी शेषाद्रि के नए लुक पर लोगों ने कहा- कुछ लेती क्यों नहीं?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 22 फरवरी। बॉलीवुड की दामिनी और 80-90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं। वजह है उनकी लेटेस्ट तस्वीर, जो कि खुद अभिनेत्री ने ही सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। शेयर की गई तस्वीर में मीनाक्षी की आंखों पर चश्मा है और उनके बाल काफी छोटे हो गए हैं। हालांकि उनके चेहरे पर पुरानी वाली रौनक है लेकिन चेहरे पर उम्र का भी असर देखा जा रहा है।

English summary

Bollywwood Damini aka Meenakshi Sheshadri shares new look Photo, People Shocked says- Why don't you take something?. here his her pics, please have a look.