Pride Month: LGBTQ+ समुदाय के दर्द को बखूबी बयां करती हैं ये फिल्में, जानें समलैंगिकों की समस्याएं

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 9 जून: हर साल जून का महीना समलैंगिग लोगों के लिए बेहद खास होता है। ये माह 1968 के स्टोनवॉल दंगों में शामिल लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अपने हक की आवाज उठाने वाले इन लोगों पर आज सबको मान है। ऐसे में हर साल जून के महीने को प्राइड मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। खास बात तो ये है कि इस महीने में धरती को इंद्रधनुष के रंगों से भर दिया जाता है। पूरे विश्व के साथ भारत में भी प्राइड मंथ का जश्न मनाया जाता है। सामाजिक सरोकारों के लिए भारतीय इंडस्ट्री भी समय के साथ हमेशा ही मुखर रही है। हिंदी फिल्मों में समलैंगिग संबंधों पर आधारित कहानियां दिखाई गईं हैं, जिससे लोगों में इसे लेकर अवेयरनेस आए। आज हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिन्हें लेकर देश में हंगामा तो खूब हुआ, लेकिन इन फिल्मों ने लोगों को जागरूक करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी...

English summary

The month of June is very special for LGBT people in India along with the whole world. The Bollywood industry has always been vocal for social concerns over the time.