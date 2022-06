फिटनेस आइकॉन शिल्पा शेट्टी थीं इस गंभीर बीमारी की शिकार, हुआ था गर्भपात, हाथ और जंघे पड़ गए थे काले

Entertainment

नई दिल्ली, 08 जून। बला की खूबसूरत और फिटनेस आइकॉन शिल्पा शेट्टी आज 47 बरस की हो गई हैं। भले ही उम्र का आंकड़ा कुछ भी कहे लेकिन उनकी काया आज भी 16 से ज्यादा की नहीं लगती है। उनकी खूबसूरती को देखकर आज भी लोग उन्हें चांद से पर्दा करने को कहते हैं तो वहीं आज भी बहुतों का दिल उनका चेहरा पढ़ने के लिए मचलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों लोगों की 'धड़कन' शिल्पा जो आज एक फिटनेस आइकॉन हैं, वो कभी एक भंयकर बीमारी से ग्रसित थीं और जिसके कारण उनका चार महीने का गर्भपात भी हो गया था।

English summary

Bollwood hot queen Shilpa Shetty turns 47 today. Fitness icon Shilpa Shetty was a victim of this serious illness, had a miscarriage, herself had expressed pain. here is video, please have a look.