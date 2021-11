'प्रतीक सहजपाल से लूंगी थप्पड़ मारने का बदला': Bigg Boss 15 से बाहर हुईं अकासा सिंह ने खोले कई राज

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 01 नवंबर। 'बिग बॉस 15' का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है, कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई और एक्शन दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। इस बीच सिंगर अकासा सिंह के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आई है। बिग बॉस 15 की कंटेस्टेंट अकासा सिंह रविवार को वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान घर से बाहर हो गईं। बिग बॉस हाउस में अकासा और प्रतीक सहजपाल के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, दोनों दोस्त से बढ़कर एक-दूसरे के लिए हो गए थे। अब घर से बेघर होती ही अकासा ने प्रतीक के लिए कई सारे ट्वीट किए हैं।

Suno sabki, karo dil ki. Never said “yes you’re right” always said “okay thank you for coming to me and trying to help me” if I agreed with them I wouldn’t be standing with Pratik till the end. And yes I HATE confrontations. But I always had honest ones with Pratik. https://t.co/C1a2zCOfJM