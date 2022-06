भोजपुरी फिल्म ‘मुझे कुछ कहना है’ का फर्स्ट लुक हुआ आउट, गोबर के उपले बनाती दिखीं काजल राघवानी

Bhojpuri

मुंबई, 28 जून: भोजपुरी की सुपर हॉट अदाकारा काजल राघवनी की फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। ये फिल्म रेणु विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। इसमें एक्ट्रेस काजल राघवनी गोबर के उपले बनाती हुईं नजर आ रही हैं। उपले बनाते हुए वे फिल्म के हीरो प्रदीप पांडेय को निहार भी रही हैं। फिल्म की पहली झलक बेहद आकर्षक है और अब ये वायरल भी होने लगी है।

निशांत हैं फिल्म के निर्माता

बताते चलें कि इस फिल्म के निर्माता निशांत उज्जवल हैं और निर्देशक अनंजय रघुराज हैं। खास बात तो ये है कि फिल्म के पोस्टर पर यूट्यूब पर धूम मचाने वाली श्वेता म्हरा को भी जगह मिली है। निर्माता निशांत उज्जवल ने फिल्म को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 'मुझे कुछ कहना है' भोजपुरी एक अभूतपूर्व रोमांटिक फिल्म है। इसका अंदाजा आप फिल्म के फर्स्ट लुक से ही लगा सकते हैं। फिल्म का निर्माण हमने बड़े पैमाने पर किया है। हमारी फिल्म बेहद साफ सुथरी और सामाजिक है। इसमें भोजपुरी सिनेमा के चॉकलेटी सुपर स्टार प्रदीप पांडेय चिंटू और सिजलिंग अदाकारा काजल राघवानी मुख्य भूमिका में हैं। दर्शकों को इस फिल्म से एक फ्रेश ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी मिल रही है, जिसका इंतजार भोजपुरी के दर्शकों को बेसब्री से है।

श्वेता म्हरा का डेब्यू

उन्होंने बताया कि यूट्यूब सेनसेशन श्वेता म्हरा डेब्यू कर रही हैं। मेरा मानना है कि हमने बेहतरीन फिल्म बनाने की कोशिश की है, इसलिए फिल्म जब भी रिलीज हो, आप इसे सिनेमाघरों में सपरिवार जाकर देखें।

प्रदी पांडेय बोले- सब फिल्मों से है अलग

फिल्म के बारे में बताते हुए प्रदीप पांडेय चिंटू ने कहा कि आपने बहुत सारी रोमांटिक फ़िल्में देखी होंगी, लेकिन ये उन सभी फिल्मों से अलग है। हमने एक बेहतरीन टीम के साथ ख़ास स्क्रिप्ट पर काम किया है और आज इसका फर्स्ट लुक सबके सामने है। फिल्म भाषा के साथ-साथ भोजपुरी फील वाली कहानी पर बनी है। इस फिल्म में बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा, जो भोजपुरी फिल्म मेकिंग की क्रिएटिव अप्रोच से रूबरू करवाएगी। मुझे अपने फैंस पर पूरा भरोसा है कि वे हमारी फिल्म को प्यार और आशीर्वाद देंगे। काजल राघवानी ने कहा कि फिल्म के रिलीज पोस्टर में जिस तरह से नजर आई हूँ, वह बेहद ख़ास अनुभूति देती है। फिल्म आपको बेहद इमोशनल करने वाली है। उन्होंने फिल्म की जर्नी को भी बेहद खास बताया।

ये एक्टर्स आएंगे नजर

गौरतलब है कि फ़िल्म 'मुझे कुछ कहना है' में प्रदीप पांडेय चिंटू, काजल राघवानी और श्वेता म्हरा के साथ चर्चित अदाकारा अनारा गुप्ता, अमित शुक्ला, संजीव मिश्रा, धामा वर्मा, रोहित सिंह मटरू, सृष्टि पाठक एवं सूर्या द्वेवदी फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। संगीतकार छोटे बाबा व साजन मिश्रा हैं। डीओपी प्रकाश और पीआरओ रंजन सिन्हा हैं। लेखक राकेश त्रिपाठी हैं. गीत प्रेम सागर सिंह, सुमित सिंह चंद्रवंशी, विनय निर्मल, छोटू यादव, आशुतोष तिवारी व संतोष उत्पाती हैं. डीओपी प्रकाश हैं. एक्शन दिलीप यादव और कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी व रिकी गुप्ता का है।

