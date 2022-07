सुहागन बनीं आम्रपाली दुबे ने दिखाई जानलेवा अदाएं, एक्ट्रेस के प्यार में पागल हुए फैंस

Bhojpuri

मुंबई, 17 जुलाई: आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा का जाना-माना नाम हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के लाखों फैंस हैं। इसके साथ ही वे फैंस के साथ अपडेट्स भी शेयर करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने जबरदस्त एक्सप्रेशन्स से फैंस के दिलों पर वार करती हुई नजर आ रही हैं। आम्रपाली दुबे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, अपनी अदाकारी से भी वे फैंस का दिल जीत लेती हैं। अब एक वीडियो शेयर कर उन्होंने फिर एक बार फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। फैंस एक्ट्रेस के इस वीडियो पर कमेंट्स और लाइक कर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

बताते चलें कि रीसेंट वीडियो में भोजपुरी की खूबसूरत अदाकारा पिंक साड़ी में नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस शादीशुदा लिबास में हैं। हमेशा की तरह इस बार भी उनके एक्सप्रेशन्स जानलेवा हैं। एक्ट्रेस का हेयरस्टाइल भी उनके इस लुक के साथ खूब जम रहा है।

आम्रपाली दुबे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो वे जल्द ही निरहुआ के साथ फिल्म 'आई मिलन की रात' और 'कलाकंद' जैसी फिल्मों में दिखेंगी। आम्रपाली और निरहुआ की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद है। दर्शक दोनों की फिल्मों और गानों को लेकर बेहद एक्साइटेड रहते हैं।

एक्ट्रेस अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती रहती हैं। निरहुआ संग उनके अफेयर की खबरें किसी से छिपी नहीं है। शादीशुदा होते हुए भी निरहुआ का नाम आम्रपाली संग आज भी जोड़ा जाता है। फैंस को दोनों की कैमिस्ट्री भी बेहद पसंद है।

English summary

Recently, Bhojpuri actress Amrapali Dubey has shared a video, in which she is seen striking the hearts of fans with her tremendous expressions. This video of Amrapali Dubey is going viral on social media.