Rocket Jawaani से गर्दा उड़ाने आ रहीं भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह, फैन्स हुए बेकाबू

मुंबई, 16 जून: अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं। अपने ग्लैमरस लुक्स और बोल्ड अदाओं के लिए फेमस अक्षरा सिंह फैंस के दिलों पर राज करतीं हैं। फैंस को भी उनकी फिल्मों और गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम के जरिये फैंस के बीच गुड न्यूज शेयर की है। इस न्यूज को देखते ही फैंस काफी एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस के इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स और लाइक्स बरसा रहे हैं।

अक्षरा सिंह ने शेयर किया पोस्ट

अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्टर शेयर किया है, जो उनके अपकमिंग सॉन्ग का है। पोस्टर में देखा जा सकता है कि अक्षरा सिंह ने लाल रंग का लहंगा चोली पहना हुआ है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने मांग टीका, ईयररिंग्स और नथ भी पहनी हुई है। अक्षरा के इस देसी अंदाज पर फैंस फिदा हो गए हैं।

पोस्ट को दिया ये कैप्शन

पोस्ट शेयर कर अक्षरा सिंह ने लिखा- 'आ ही हूं गर्दा उड़ाने, कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो मैंने पहले कभी ट्राय नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है।' अक्षरा के इस पोस्ट पर फैंस खूब कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- बिल्कुल उड़ाएं गर्दा। तो वहीं दूसरे ने लिखा कि वाह, ये गाना भी सुपर-डुपर हिट होगा।

बड़े अभिनेताओं संग आ चुकी हैं नजर

आपको बताते चलें कि अक्षरा सिंह इससे पहले भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता खेसारी लाल यादव के साथ भी नजर आ चुकी हैं। इसके साथ ही बीते दिनों एक्ट्रेस का निरहुआ के साथ एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

Bhojpuri queen Akshara Singh has shared her upcoming song’s poster on Instagram. It can be seen in the poster that Akshara Singh is wearing a red colore lehenga choli. Fans are excited to watch her upcoming song.