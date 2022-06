बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में बिहार का नाम रोशन कर रहे अभिषेक टैलेंटेड, 'जनहित में जारी' में दिखा जलवा

Bhojpuri

oi-Kusum Bhatt

पटना, 11 जून: मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है... सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। इन्हीं पंक्तियों को आज कल बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में चरितार्थ कर रहे हैं, पटना बिहार के संगीतकार अभिषेक टैलेंटेड। अभिषेक का जन्म साहबगंज में हुआ और पटना में पढ़ाई-लिखाई हुई। आज अभिषेक के बनाये गानों पर राधिका आप्टे से लेकर नुसरत भरुचा, इसाबेल कैफ, पुलकित सम्राट, वरुण धवन जैसे सुपर स्टार डांस करते नजर आ जाते हैं। बिहार से अब तक कई कलाकार बॉलीवुड में नाम कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक कम्पोजर के रूप में अभिषेक टैलेंटेड ने अकेले खुद को प्रूफ किया है। तो आईये जानते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा बने अभिषेक टैलेंटेज की जर्नी के बारे में...

English summary

Many artists from Bihar are making their name in Bollywood, but as a music composer Abhishek Talented has proved himself alone.