'कैप उठाने के लिए झुके, तभी...' दीपेश भान के को-स्टार टिल्लू ने बयां किए एक्टर के आखिरी पल

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 23 जुलाई: टेलीविजन के मशहूर शो 'भाभी जी घर पर हैं' के लाखों फैंस दीवाने हैं। विभूती नारायण से लेकर अन्नू भाभी तक.. इसके किरदार किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। घर-घर में सीरियल के किरदारों के नाम लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। 'टीकू' और 'टिल्लू' के साथ 'मलखान' की तिकड़ी फैंस को खूब भाती थी। लेकिन 'मलखान' उर्फ दीपेश भान के अचानक दुनिया को अलविदा कहने के बाद अब ये तिकड़ी टूट गई है। 'मलखान' के किरदार से फैंस का दिल जीतने वाले दीपेश के निधन से फैंस को गहरा झटका लगा है। ऐसे में उनके को-स्टार सलीम अली जैदी ने एक्टर के निधन से जुड़ी हैरान कर देने वाली कुछ बातें बताई हैं।

English summary

After the sudden demise of Malkhan aka Dipesh Bhan, the TMT trio is now broken. Fans have been deeply shocked by sudden demise of Dipesh, who won hearts of his fans Malkhan character.Now his co-star Salim Ali Zaidi has told some shocking things related to the actor's death.