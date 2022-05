बेहत खूबसूरत हैं जावेद जाफरी की बेटी अलाविया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं PHOTOS

Entertainment

मुंबई, 22 मई : बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की बेटी अलाविया जाफरी कुछ समय से अपनी ग्लैमरस फोटोज को लेकर सुर्खियों में छाई हुईं हैं। अलाविया खूबसूरती की मामले में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को टक्कर देती हैं। बिना बॉलीवुड में डेब्यू किए अलाविया की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और लोग उनकी फोटोज को लाइक्स और कमेंट्स कर खूब सारा प्यार देते हैं।

Alaviaa Jaffrey, the daughter of actor Javed Jaffrey, has become an internet star, courtesy of her breathtaking photographs. Alaviaa, who studies fashion and design at Parsons School of Design in New York, has a large social media following